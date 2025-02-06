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Абхазия Информ

РОССИЯ ДОСТРОИТ ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ В АБХАЗИИ И ПОСТАВИТ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Новости Четверг, 06 февраля 2025 21:33
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РОССИЯ ДОСТРОИТ ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ В АБХАЗИИ И ПОСТАВИТ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сухум. 6 февраля 2025. Абхазия-Информ. На встрече Бадры Гунба с министром здравоохранения Михаилом Мурашко глава Минздрава обещал, что Россия достроит детскую больницу в Абхазии и поставит медицинское оборудование. Участники встречи обсудили сотрудничество Москвы и Сухума в области медицины. Бадра Гунба по итогам встречи отметил, что это сотрудничество позитивно отражается на гражданах Абхазии.

«Даже в период ковида десятки жизней спасено благодаря российским медикам, направленным министерством здравоохранения РФ. Все наши специалисты – выпускники российских вузов, и мы понимаем, что качество и уровень образования наших медиков, безусловно, высокий», – сообщил кандидат в президенты республики.

Он уточнил, что на встрече с Михаилом Мурашко были достигнуты важные соглашения на благо народов России и Абхазии.

Министр здравоохранения России в свою очередь отметил, что наша страна направляет специалистов, оказывающих в том числе экстренную помощь, в Абхазию по сей день. Причем, сейчас удалось договориться о нескольких ключевых направлениях, которые будут реализовываться уже со следующей недели. Речь пойдет о профилактических медицинских осмотрах детей. Для этого в Абхазию поставят укомплектованные соответствующим медоборудованием машины.

Также стороны условились, что РФ продолжит строительство детской больницы в Абхазии. Кроме того, в республику будет поставлен новый ангиограф для борьбы с кардиососудистыми заболеваниями. Российские врачи также будут продолжать и расширять практику телемедицинских консультаций для граждан Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 06 февраля 2025 21:40

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