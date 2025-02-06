МИНЭНЕРГО: РФ ГОТОВА ВОЗОБНОВИТЬ ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ

По его словам, этот вопрос проработан с технической стороны и Россия готова возобновить поставки.

«С завтрашнего дня мы готовы возобновить поставки в полном объеме, для того чтобы электроэнергией были обеспечены все граждане и Абхазии без ограничений», – сказал Грабчак.

Он отметил важность визита Гунбы. По его словам, сейчас впервые с начала масштабного энергокризиса, с ноября 2024 года, появилась возможность обсуждения вопросов поставок электроэнергии.

«Понимаем, что народ Абхазии не должен страдать от дефицита электроэнергии, и готовы обстоятельно обсудить все аспекты развития электроэнергетического комплекса Абхазии, аспекты поставок электроэнергии. И, я думаю, обязательно совместно найдем решение тех вопросов с дефицитом, которые сейчас возникают», – сказал замминистра.