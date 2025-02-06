МИНЭНЕРГО: РФ ГОТОВА ВОЗОБНОВИТЬ ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ
Сухум. 6 февраля 2025. Абхазия-Информ. Россия 7 февраля готова возобновить поставку электроэнергии в Абхазию, заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак на встрече с Бадрой Гунбой, сообщает ТАСС.
По его словам, этот вопрос проработан с технической стороны и Россия готова возобновить поставки.
«С завтрашнего дня мы готовы возобновить поставки в полном объеме, для того чтобы электроэнергией были обеспечены все граждане и Абхазии без ограничений», – сказал Грабчак.
Он отметил важность визита Гунбы. По его словам, сейчас впервые с начала масштабного энергокризиса, с ноября 2024 года, появилась возможность обсуждения вопросов поставок электроэнергии.
«Понимаем, что народ Абхазии не должен страдать от дефицита электроэнергии, и готовы обстоятельно обсудить все аспекты развития электроэнергетического комплекса Абхазии, аспекты поставок электроэнергии. И, я думаю, обязательно совместно найдем решение тех вопросов с дефицитом, которые сейчас возникают», – сказал замминистра.
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