 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТАЙНИКИ С ЛОМОМ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА ОБНАРУЖЕНЫ В АВТОМОБИЛЕ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 06 февраля 2025 21:43
Оцените материал
(0 голосов)
ТАЙНИКИ С ЛОМОМ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА ОБНАРУЖЕНЫ В АВТОМОБИЛЕ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 6 февраля 2025. Абхазия-Информ. Нелегально ввозимый груз выявлен на таможенном посту МАПП Адлер в ходе контроля автомобиля марки Лада 21074, прибывшего из Абхазии. По результатам осмотра транспортного средства с применением МИДК была установлена вероятность наличия посторонних вложений.

При досмотре машины таможенники обнаружили крупную партию металлического лома, спрятанного в разных местах: под напольным покрытием водительского и пассажирских мест и в багажном отделении. Общий вес металла – предположительно меди – составил почти 257 кг.

Товар и транспортное средство, использованное для незаконной перевозки, изъяты. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 06 февраля 2025 21:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНЭНЕРГО: РФ ГОТОВА ВОЗОБНОВИТЬ ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ ПРОХОДЯТ СБОРЫ С КОМАНДИРАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БПЛА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.