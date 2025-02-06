ТАЙНИКИ С ЛОМОМ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА ОБНАРУЖЕНЫ В АВТОМОБИЛЕ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 6 февраля 2025. Абхазия-Информ. Нелегально ввозимый груз выявлен на таможенном посту МАПП Адлер в ходе контроля автомобиля марки Лада 21074, прибывшего из Абхазии. По результатам осмотра транспортного средства с применением МИДК была установлена вероятность наличия посторонних вложений.

При досмотре машины таможенники обнаружили крупную партию металлического лома, спрятанного в разных местах: под напольным покрытием водительского и пассажирских мест и в багажном отделении. Общий вес металла – предположительно меди – составил почти 257 кг.

Товар и транспортное средство, использованное для незаконной перевозки, изъяты. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении нарушителя к ответственности.