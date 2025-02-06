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Абхазия Информ

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ ПРОХОДЯТ СБОРЫ С КОМАНДИРАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БПЛА

Новости Четверг, 06 февраля 2025 21:46
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В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ ПРОХОДЯТ СБОРЫ С КОМАНДИРАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БПЛА

Сухум. 6 февраля 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с решением главнокомандующего ВС РА Министерство обороны последовательно наращивает возможности соединений и воинских частей Вооруженных сил Республики Абхазия по выполнению боевых задач в различных условиях обстановки. Особое внимание уделяется подготовке подразделений БпЛА к действиям в современном бою.

С началом зимнего периода обучения на базе Сухумского высшего общевойскового командного училища сборы проводятся с командирами подразделений БпЛА.

Программой сборов предусмотрены теоретические и практические занятия.

В основе обучения: тактико-специальные учебные дисциплины, специальные практические занятия по применению БпЛА в современном бою.

Цель сборов: совершенствование уровня общевойсковой и специальной подготовки командиров подразделений, приобретение ими необходимых знаний и навыков в управлении подчиненными подразделениями БпЛА в различных условиях обстановки.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 06 февраля 2025 21:47

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