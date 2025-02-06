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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: РОССИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ОТНОШЕНИЙ С АБХАЗИЕЙ

Новости Четверг, 06 февраля 2025 22:08
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СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: РОССИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ОТНОШЕНИЙ С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 6 февраля 2025. Абхазия-Информ. «Мы заинтересованы в том, чтобы наше взаимодействие укреплялось дальше. Товарооборот у нас растет и, как я понимаю, на 8% в прошлом году вырос ВВП Абхазии. И мы уверены, что потенциал, который заложен в наших связях, особенно в энергетической, туристической отраслях, обязательно приведет к дальнейшему росту и экономики, и решению социальных проблем, улучшению благосостояния граждан», – сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Бадрой Гунба.

В этом контексте, как подчеркнул министр, Россия ожидает скорейшего открытия аэропорта в Сухуме.

«Это будет существенно способствовать развитию туризма, посещению Абхазии – жемчужины бывшего Советского Союза с точки зрения природы, и очень популярного места для всех россиян», – сказал Лавров.

Кроме того, глава МИДа РФ затронул тему предстоящих досрочных выборов президента Абхазии и выразил пожелание, что они пройдут без эксцессов.

«Мы знаем, что у вас пройдут выборы и очень рассчитываем, что они состоятся в соответствии с Конституцией, без каких-либо эксцессов и будет сделано все, чтобы воля абхазского народа была выражена свободно и демократично», – отметил Лавров.

Также министр оценил вклад Гунба в развитие российско-абхазских отношений и подчеркнул, что Россия ценит вклад абхазского политика.

«Надеюсь мы с вами сегодня поговорим о дальнейших планах, учитывая тот опыт, который вы накопили на различных постах – и в сфере экономики, права, культуры, и, конечно, работы вице-президента», – добавил Лавров.

В свою очередь Гунба заявил, что Россия для Абхазии является важным гарантом сохранения мира и стабильности в республике.

«Мы ценим все то, что Российская Федерация последовательно осуществляла на протяжении всех этих лет. Мы рады тому, что имеем возможность развиваться в одном экономическом пространстве с Российской Федерацией. И, безусловно, народ Абхазии ценит то, что Россия реализовала многовековую мечту, признав независимость нашей страны», – отметил Гунба.

Он выразил уверенность, что встреча придаст дополнительный импульс в развитии двусторонних взаимоотношений и поблагодарил Лаврова за вклад в сохранение стабильности в регионе.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 06 февраля 2025 22:17

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