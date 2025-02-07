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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ ПО АНАЛОГИИ С «ЛИДЕРАМИ РОССИИ»

Новости Пятница, 07 февраля 2025 14:02
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В АБХАЗИИ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ ПО АНАЛОГИИ С «ЛИДЕРАМИ РОССИИ»

Сухум. 7 февраля 2025. Абхазия-Информ. На встрече с первым заместителем руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко, Бадра Гунба выступил с инициативой реализации в Абхазии проекта по аналогии с «Лидерами России». Он считает, что запуск такой программы станет прорывом в построении социальных лифтов.

Гунба отметил, что «Конкурсный отбор наиболее эффективен для привлечения молодых специалистов, которые направят свои усилия, знания, опыт на поддержание и улучшение качества жизни граждан нашей страны».

Как напомнил Сергей Кириенко, в 2018 году президент России создал специальную платформу, которая называется «Россия – страна возможностей», ориентированную на молодежь. И уже есть целый ряд успешных проектов, реализуемых более восьми лет.

«Например, победители конкурса «Лидеры России» работают и министрами федеральными, и главами регионов, губернаторами, и мэрами, и заместителями министров, и руководителями крупнейших российских государственных компаний», – пояснил он.

Конкурс управленцев «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей», победители регулярно получают значимые назначения в органах власти. Так совсем недавно победитель пятого сезона данного конкурса, эксперт в сфере информационных технологий, Александр Бурыкин был назначен заместителем губернатора Вологодской области по цифровому развитию.

Абсолютная прозрачность прохождения всех этапов конкурса обеспечивает независимость результатов и продвижение исключительно наиболее талантливых и эффективных управленцев.

По итогам встречи Бадры Гунба и Сергея Кириенко было принято решение о запуске такой же программы молодых кадров в Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 07 февраля 2025 14:04

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