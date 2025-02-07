У ЖИТЕЛЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА ИЗЪЯТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Сухум. 7 февраля 2025. Абхазия-Информ. Жителю Гагрского района Аведисян Сурену Альбертовичу, 2003 г.р. вменяется преступление, предусмотренное ч. 1 ст.217 УК РА. Незаконно приобретенное и хранимое при себе огнестрельное оружие у гражданина изъяли сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными Цандрипшского отдела милиции УВД по Гагрскому району в результате проведенных оперативных мероприятий.

Согласно экспертной справке, изъятый пистолет конструкции «Макарова» калибра 9 мм, технически исправен и к производству выстрелов пригоде, а патроны являются боевыми.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит отдел дознания УВД по Гагрскому району. На время предварительного расследования гражданин Аведисян отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД.