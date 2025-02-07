В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛ ПЕРВЫЙ ТЕСТОВЫЙ РЕЙС МОСКВА-СУХУМ

Сухум. 7 февраля 2025. Абхазия-Информ. Впервые после многолетнего перерыва состоялся прямой тестовый рейс из Москвы в Сухум. На борту самолета находились кандидат на пост президента Абхазии Бадра Гунба и группа студентов. Продолжительность полёта составила 3 часа и 50 минут.

«Сегодня важное событие произошло. Спустя более чем 30 лет в сухумский аэропорт прилетел самолет, которого мы ждали так давно. Реализация такого важного, главного инфраструктурного проекта для нашей страны завершается. Уверен в том, что география полетов в Россию будет расширяться. Уже с начала туристического сезона мы ждем регулярные рейсы в города России», – сказал Бадра Гунба на торжественной церемонии принятия рейса в Сухумском международном аэропорту им. В. Г. Ардзинба.

Обратно на самолете полетят граждане Абхазии, которые нуждаются в срочной госпитализации. Об этом на пресс-подходе журналистам рассказал Бадра Гунба.

«Я бы хотел отметить, что обратно на самолете в качестве гуманитарной акции полетят люди, которые нуждаются в срочной госпитализации, граждане нашей страны. Вы понимаете, что такое транспортная доступность. Больным не нужно часами стоять на границе», – сказал он.

Гунба подчеркнул, что сейчас несколько крупных городов России заинтересованы в пассажирском авиасообщении: «Несколько городов России сегодня заинтересованы в пассажирском авиасообщении, мы эти вопросы отрабатываем, чуть позже проинформируем. Это такие крупные города как Санкт-Петербург, Уфа, Казань».

Первый рейс Москва-Сухум стал значимым событием для всего абхазского общества и свидетельствует о новых возможностях сотрудничества с Россией. Это шаг к укреплению экономических связей и культурного обмена между странами.