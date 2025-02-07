В АГУ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ

Сухум. 7 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете прошла церемония вручения свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации учителей общеобразовательных школ по математике и физике из всех районов республики. В мероприятии приняли участие первый проректор АГУ Роман Дбар, декан физико-математического факультета д.ф.-м.н., проф. Ниазбей Пачулиа, заведующий кафедрой математического анализа, д.ф.-м.н., проф. Роберт Ласуриа, доцент кафедры общей физики, к.ф.-м.н. Аида Гицба, технический директор «Сухум ГЭС», депутат Народного Собрания – Парламента Резо Зантариа и представители профессорско-преподавательского состава физико-математического факультета АГУ.

Открывая мероприятие, директор Республиканского центра повышения квалификации и переподготовки кадров при Абхазском государственном университете (РЦПК) Медея Ченгелия поблагодарила преподавательский состав физико-математического факультета, приглашенных учителей-методистов общеобразовательных школ, а также технического директора «Сухум ГЭС» Резо Зантариа за плодотворную совместную работу.

«Дорогие учителя, вы должны знать, что наш вуз всегда готов содействовать школьным учителям в повышении их квалификации и знаний. В настоящее время в Республике Абхазия назрела проблема модернизации методической подготовки учителей более высокого качества. Математическая и физическая грамотность играют огромную роль в современном обществе. Решение этих актуальных вопросов лежит на ваших плечах», – подчеркнула директор РЦПК.

Первый проректор АГУ Роман Дбар поздравил учителей с вручением свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации, отметив, что учителя играют ключевую роль в образовании и развитии учащихся.

«Современная цивилизация – это то, что создается физиками и математиками, и потому эти предметы являются основными. Нам нужна профессиональная ориентационная работа, и в этом вопросе педагоги являются связующим звеном между школой и вузом», – отметил Роман Дбар.

Декан физико-математического факультета Ниазбей Пачулия отметил, что в последнее время желающих освоить точные науки становится все меньше и меньше, в то время как в век информатизации и цифровизации как никогда нужны специалисты с физико-математическим образованием. По его словам, вот уже на протяжении 28 лет на факультете существует бесплатная математическая школа, создаются все условия для тех, кто желает поступить на физико-математический факультет.

Технический директор «Сухум ГЭС» Резо Зантариа поблагодарил всех учителей за их кропотливый труд с учащимися, отметив, что наша страна во всех сферах нуждается в технических специалистах и пообещал, что будет и впредь содействовать в проведении учебных практик как учителей, так и учеников на территории «Сухум ГЭС», а также проводить лекции на различные темы в области энергетики.

Наряду с вручением свидетельств учителям, были также награждены благодарственными письмами все те, кто содействовал проведению курсов повышения квалификации.

В свою очередь, учителя поблагодарили преподавателей вуза за интереснейшие и познавательные лекции, беседы и тренинги, отметив, что полученные знания расширили их компетенции в области математики и физики, а также выразили надежду на то, что курсы повышения квалификации будут проводиться чаще.

Курсы повышения квалификации по математике и физике были организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки кадров при Абхазском государственном университете. Установочная сессия проводилась с 28 октября по 2 ноября 2024 года. Заключительное занятие было проведено в Сухумской гидроэлектростанции, где учителям была организована экскурсия, а также проведена лекция.

Далее работа была продолжена в заочном формате. В рамках курсов были проведены лекции, семинары, мастер-классы, а также учебные практики. Лекции читали ведущие преподаватели физико-математического факультета, а также приглашенные специалисты.

Всего курсы повышения квалификации прошли 57 учителей математики и физики из всех районов Абхазии.