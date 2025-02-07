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Абхазия Информ

АВТОМОБИЛИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПЕРЕДАНЫ В МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

Новости Пятница, 07 февраля 2025 18:57
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АВТОМОБИЛИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПЕРЕДАНЫ В МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

Сухум. 7 февраля 2025. Абхазия-Информ. Четыре транспортных средства: «BMW 530», «RENAULT MEGANE SCENIC», «LEXUS IS 250», «ЛАДА 211440» из Абхазии были выявлены и изъяты на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни по фактам нарушений временного ввоза иностранных транспортных средств, перемещения контрабандной табачной продукции с сокрытием от таможенного контроля. По решению суда транспортные средства были обращены в собственность государства.

Оформив необходимые документы, сотрудники таможни передали конфискованные автомобили представителям Минобороны.

С начала спецоперации на нужды военным сочинские таможенники организовали передачу 27 транспортных средств, а также более 20 тысяч пачек сигарет, квадрокоптер, 1200 предметов бытовой химии, тканей, других товаров на сумму более 8 млн руб.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 07 февраля 2025 19:01

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