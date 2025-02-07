ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕННЫЕ В ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ

В целях обеспечения социально-экономической стабильности, недопущения резкого повышения стоимости импортируемых в Республику Абхазия товаров, в том числе продовольственных и иных товаров первой необходимости, а также подготовки предложений по дальнейшему совершенствованию Таможенного тарифа Республики Абхазия, направленных на стимулирование развития национальной экономики:

Сухум. 7 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал Указ о некоторых мерах по таможенно-тарифному регулированию. В документе говорится:

1. Приостановить на период с 10 февраля по 10 апреля 2025 года действие изменений, внесенных в Таможенный тариф Республики Абхазия (ввозные таможенные пошлины) пунктом 3 Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 31 мая 2024 года Nº 68 и вступивших в силу с 1 января 2025 года.

2. Государственному таможенному комитету Республики Абхазия в недельный срок представить предложения по приведению правовых актов Кабинета Министров Республики Абхазия в соответствие с настоящим Указом.

3. Министерству экономики Республики Абхазия совместно с Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия в срок до 24 марта 2024 года подготовить и представить в Администрацию Президента Республики Абхазия:

1) предложения по дальнейшему совершенствованию Таможенного тарифа Республики Абхазия, в том числе на основе его гармонизации с Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза, с учетом обеспечения экономических интересов Республики Абхазия;

2) перечень товарных позиций (субпозиций, подсубпозиций) разбивкой по группам товаров ( в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, применяемой на территории Республики Абхазия), по которым унификация ставок ввозных таможенных пошлин с соответствующими ставками, применяемыми в Евразийском экономическом союзе, может привести к существенному подорожанию цен на внутреннем рынке Республики Абхазия.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию президента Республики Абхазия.