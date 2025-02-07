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Абхазия Информ

НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ГРАЖДАН АБХАЗИИ СМОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА УЧАСТКЕ В ЧЕРКЕССКЕ

Новости Пятница, 07 февраля 2025 19:20
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НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ГРАЖДАН АБХАЗИИ СМОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА УЧАСТКЕ В ЧЕРКЕССКЕ

Сухум. 7 февраля 2025. Абхазия-Информ. Порядка 4 тысяч граждан Абхазии смогут проголосовать на выборах президента республики на участке в городе Черкесск, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» Олег Этлухов, председатель участковой избирательной комиссии по выборам главы Абхазии на участке, который открылся в Черкесске.

Всего в России для абхазских избирателей организуют два участка – в Черкесске и в Москве. В столице Карачаево-Черкесии пункт для голосования расположен в городском дворце культуры на улице Гутякулова.

«На территории Северного Кавказа организована участковая комиссия, которая будет заниматься выборами президента среди граждан Республики Абхазия, проживающих на территории Северного Кавказа. Всего таких граждан более 6,2 тысячи человек», – проинформировал Этлухов.

Он напомнил, что проголосовать смогут только те граждане Абхазии, у кого есть паспорта нового образца.

«То есть просроченные паспорта не могут быть. Таких граждан Абхазии, имеющих действующие паспорта у нас примерно 4 тысячи», – отметил председатель участкового избиркома.

Выборы в Абхазии, связанные с вынужденной отставкой предыдущего президента Аслана Бжания, состоятся 15 февраля.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 07 февраля 2025 19:24

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