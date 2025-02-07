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Абхазия Информ

РЕЙСЫ В АБХАЗИЮ ПЛАНИРУЮТ С МАЯ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

Новости Пятница, 07 февраля 2025 19:24
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РЕЙСЫ В АБХАЗИЮ ПЛАНИРУЮТ С МАЯ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ

Сухум. 7 февраля 2025. Абхазия-Информ. Российские власти объявили о планах по восстановлению прямого регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией. Первый пробный рейс из России в абхазский аэропорт Сухум был выполнен 7 февраля авиакомпанией «ЮВТ Аэро».

По данным Минтранса России, открыть регулярные рейсы в Абхазию планируется уже в мае. Интерес к таким полетам высказали несколько российских авиакомпаний.

Эксперты туристической отрасли рассказали profi.travel, что открытие прямого авиасообщения с Абхазией может оказать существенное влияние на спрос и цены на туры в эту страну.

«Открыться мало, надо совершить какие-то маркетинговые усилия для того, чтобы привлечь туристов ценой, удобством, маршрутной сетью», – комментирует генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Вместе с тем, эксперты ожидают, что прямые рейсы из Москвы в Сухум будут пользоваться наибольшим спросом, так как именно из столицы России идет основной турпоток в Абхазию. Кроме того, открытие аэропорта Сухума может разгрузить направление Сочи и снизить цены на авиабилеты в Адлер.

Также ожидается, что открытие прямого авиасообщения перераспределит спрос внутри самой Абхазии, сделав более востребованными курорты, расположенные ближе к аэропорту Сухума.

Эксперты подчеркивают, что туристическая отрасль Абхазии готова к росту спроса и располагает достаточным количеством мест размещения. Ожидается, что пик продаж туров в Абхазию придется на март, после завершения выборов в стране.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 07 февраля 2025 19:28

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