ИНВЕСТОР ЗАВЕРШАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ТЕРМИНАЛА АЭРОПОРТА В СУХУМЕ

Сухум. 7 февраля 2025. Абхазия-Информ. Анжела Кучуберия/ ТАСС. Инвестор завершает работу по восстановлению исторического терминала аэропорта в Сухуме, а также в завершающей стадии находится оборудование металлоконструкций нового терминала аэропорта для прилета пассажиров. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании «Инфраструктурное развитие» Евгений Боженов.

«Завершаем работу по усилению конструкций исторического терминала, переходим к работам внутри исторического терминала. Сейчас продолжаются работы на новом терминале прилетном, завершаются работы по металлоконструкции», – сказал Боженов.

Он добавил, что для возобновления работы аэропорта уже в полном объеме реконструирована взлетно-посадочная полоса и одна из рулежных дорожек, отремонтирован перрон, установлены необходимое свето-сигнальное радиотехническое и метеорологическое оборудование.

Ранее самолет авиакомпании «ЮВТ аэро», совершивший первый более чем за 30 лет полет из Москвы, приземлился в реконструируемом Международном аэропорту Сухума им. В. Г. Ардзинбы, его встретили водяной аркой.

Реконструирует аэропорт Сухума российская компания «Инфраструктурное развитие», с которой 27 октября 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение о государственно-частном партнерстве. По этому соглашению государство сохраняет в собственности аэродром, аэродромную инфраструктуру, историческое здание аэровокзала. Также сохранится статус объекта двойного назначения и название аэропорта.

Расположенный в 18 км от Сухума аэропорт не функционирует с момента окончания грузино-абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации. В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. зимой. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор