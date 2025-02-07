 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИНВЕСТОР ЗАВЕРШАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ТЕРМИНАЛА АЭРОПОРТА В СУХУМЕ

Новости Пятница, 07 февраля 2025 19:28
Оцените материал
(0 голосов)
ИНВЕСТОР ЗАВЕРШАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ТЕРМИНАЛА АЭРОПОРТА В СУХУМЕ

Сухум. 7 февраля 2025. Абхазия-Информ. Анжела Кучуберия/ ТАСС. Инвестор завершает работу по восстановлению исторического терминала аэропорта в Сухуме, а также в завершающей стадии находится оборудование металлоконструкций нового терминала аэропорта для прилета пассажиров. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании «Инфраструктурное развитие» Евгений Боженов.

«Завершаем работу по усилению конструкций исторического терминала, переходим к работам внутри исторического терминала. Сейчас продолжаются работы на новом терминале прилетном, завершаются работы по металлоконструкции», – сказал Боженов.

Он добавил, что для возобновления работы аэропорта уже в полном объеме реконструирована взлетно-посадочная полоса и одна из рулежных дорожек, отремонтирован перрон, установлены необходимое свето-сигнальное радиотехническое и метеорологическое оборудование.

Ранее самолет авиакомпании «ЮВТ аэро», совершивший первый более чем за 30 лет полет из Москвы, приземлился в реконструируемом Международном аэропорту Сухума им. В. Г. Ардзинбы, его встретили водяной аркой.

Реконструирует аэропорт Сухума российская компания «Инфраструктурное развитие», с которой 27 октября 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение о государственно-частном партнерстве. По этому соглашению государство сохраняет в собственности аэродром, аэродромную инфраструктуру, историческое здание аэровокзала. Также сохранится статус объекта двойного назначения и название аэропорта.

Расположенный в 18 км от Сухума аэропорт не функционирует с момента окончания грузино-абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации. В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. зимой. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 07 февраля 2025 19:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РЕЙСЫ В АБХАЗИЮ ПЛАНИРУЮТ С МАЯ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.