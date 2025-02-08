ЭКСПЕРТ ОБЪЯСНИЛА, В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЦИК АБХАЗИИ МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 8 февраля 2025. Абхазия-Информ. Кандидат исторических наук и директор издательства «Юридический центр» Ирина Дамения, являющаяся гражданкой Абхазии, пояснила, что в республике действуют конституционные законы «О выборах Президента Республики Абхазия» и «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия», и ни в одном из них нет статьи о приостановке или отмене выборов из-за использования грязных технологий. Выборы могут отменяться только при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

По её словам, сейчас в Абхазии уже были официально объявлены досрочные выборы, которые были назначены после попытки государственного переворота в ноябре 2024 года. В случае, если ЦИК исполнит свою угрозу, которую озвучил председатель, и выборный процесс будет остановлен по причине нарушения не законов, а традиций, страна окажется в тупиковой ситуации.

«Кто в этом случае сможет принять решение и найти выход, на какие силы может рассчитывать страна без президента? Смогут ли это решить общественность и политические партии? Нет! Это могут использовать недоброжелатели нашего государства. ЦИК должен контролировать соблюдение закона, а не призывать к его нарушению», – констатирует Дамения.

Она считает, что есть явное упущение со стороны ЦИК, которая должна заниматься не только обеспечением выборов в день голосования, но и проведением работ по обучению и агитации населения в выборном процессе. Кажется, на сегодняшний день эта практика в Абхазии отсутствует.

https://ruposters.ru/news/08-02-2025/ekspert-obyasnila-kakih-sluchayah-abhazii-mozhet-otmenit-vibori-prezidenta