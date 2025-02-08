НИНЕЛЬ ЧАЛУКЯН – ВТОРАЯ В КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ «НАДЕЖДЫ КУБАНИ»

Сухум. 8 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Славянске-на-Кубани Краснодарского края стартовал 1-й тур соревнований «Надежды Кубани» среди спортсменов до 12, до 14, до 16 лет и до 20 лет.

Воспитанница секции настольного тенниса Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум Нинель Чалукян выступала в возрастной категории до 14 лет среди 120 спортсменок этого же возраста и завоевала серебряную медаль в личном разряде.