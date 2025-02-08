 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НИНЕЛЬ ЧАЛУКЯН – ВТОРАЯ В КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ «НАДЕЖДЫ КУБАНИ»

Новости Суббота, 08 февраля 2025 20:21
Оцените материал
(0 голосов)
НИНЕЛЬ ЧАЛУКЯН – ВТОРАЯ В КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ «НАДЕЖДЫ КУБАНИ»

Сухум. 8 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Славянске-на-Кубани Краснодарского края стартовал 1-й тур соревнований «Надежды Кубани» среди спортсменов до 12, до 14, до 16 лет и до 20 лет.

Воспитанница секции настольного тенниса Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум Нинель Чалукян выступала в возрастной категории до 14 лет среди 120 спортсменок этого же возраста и завоевала серебряную медаль в личном разряде.

Тренирует спортсменку Беслан Карчава.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Суббота, 08 февраля 2025 20:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОЧЕРЕДНЫЕ ИГРЫ ДЕТСКОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «АЛАШАРА – МОЛОДЫЕ НАДЕЖДЫ» СТАРТОВАЛИ ЧЕМПИОНАТЫ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.