НИНЕЛЬ ЧАЛУКЯН – ВТОРАЯ В КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ «НАДЕЖДЫ КУБАНИ»
Новости Суббота, 08 февраля 2025 20:21
Сухум. 8 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Славянске-на-Кубани Краснодарского края стартовал 1-й тур соревнований «Надежды Кубани» среди спортсменов до 12, до 14, до 16 лет и до 20 лет.
Воспитанница секции настольного тенниса Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум Нинель Чалукян выступала в возрастной категории до 14 лет среди 120 спортсменок этого же возраста и завоевала серебряную медаль в личном разряде.
Тренирует спортсменку Беслан Карчава.
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