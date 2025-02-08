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Абхазия Информ

В ГУДАУТЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Новости Суббота, 08 февраля 2025 20:30
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В ГУДАУТЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 8 февраля 2025. Абхазия-Информ. В детско-юношеской спортивной школе им. Михаила Чачба города Гудаута прошло первенство Республики Абхазия по вольной борьбе. В турнире принимали участие более 50 спортсменов 2010-2012 годов рождения со всех городов и районов Абхазии, которые состязались в 11 весовых категориях.

По итогам первенства будет сформирована сборная Абхазии.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация спортивной борьбы Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 08 февраля 2025 20:33

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