В ГУДАУТЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 8 февраля 2025. Абхазия-Информ. В детско-юношеской спортивной школе им. Михаила Чачба города Гудаута прошло первенство Республики Абхазия по вольной борьбе. В турнире принимали участие более 50 спортсменов 2010-2012 годов рождения со всех городов и районов Абхазии, которые состязались в 11 весовых категориях.