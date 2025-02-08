РОССИЙСКИЕ РЕСТАВРАТОРЫ НАЧАЛИ РАБОТУ С УЦЕЛЕВШИМИ ПРИ ПОЖАРЕ КАРТИНАМИ НАЦГАЛЕРЕИ АБХАЗИИ
Сухум. 8 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Сухум прибыли российские реставраторы для работы с картинами, которые удалось спасти после пожара в Национальной картинной галерее.
Как рассказал художник-реставратор Русского музея Иван Безсолицин, специалисты проводят описание состояния уцелевших работ и сверяют их с каталогом. Это необходимо для дальнейшей упаковки и транспортировки произведений искусства.
Пока не решено, где именно будет проходить реставрация – в России или Абхазии. По словам специалистов, процесс займет несколько лет, а восстановить удастся не все произведения. Однако в случае успешного завершения работ может быть организована выставка восстановленных картин.
В ночь с 20 на 21 января 2024 года пожар уничтожил здание Союза художников, где находились хранилище Национальной галереи и Центральный выставочный зал. В результате огонь уничтожил более 3800 картин абхазских и зарубежных художников. Из 4000 произведений удалось спасти лишь 200.
Сразу после трагедии реставраторы Центра Грабаря начали работу по спасению сохранившихся картин. К февралю они законсервировали 80% уцелевших произведений.
В дальнейшем работа по восстановлению коллекции продолжилась в Абхазии, где есть три дипломированных специалиста по реставрации. Кроме того, Россия передала Национальной картинной галерее профессиональное реставрационное освещение, что поможет в дальнейшей работе.
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