РОССИЙСКИЕ РЕСТАВРАТОРЫ НАЧАЛИ РАБОТУ С УЦЕЛЕВШИМИ ПРИ ПОЖАРЕ КАРТИНАМИ НАЦГАЛЕРЕИ АБХАЗИИ

Как рассказал художник-реставратор Русского музея Иван Безсолицин, специалисты проводят описание состояния уцелевших работ и сверяют их с каталогом. Это необходимо для дальнейшей упаковки и транспортировки произведений искусства.

Сухум. 8 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Сухум прибыли российские реставраторы для работы с картинами, которые удалось спасти после пожара в Национальной картинной галерее.

Пока не решено, где именно будет проходить реставрация – в России или Абхазии. По словам специалистов, процесс займет несколько лет, а восстановить удастся не все произведения. Однако в случае успешного завершения работ может быть организована выставка восстановленных картин.

В ночь с 20 на 21 января 2024 года пожар уничтожил здание Союза художников, где находились хранилище Национальной галереи и Центральный выставочный зал. В результате огонь уничтожил более 3800 картин абхазских и зарубежных художников. Из 4000 произведений удалось спасти лишь 200.

Сразу после трагедии реставраторы Центра Грабаря начали работу по спасению сохранившихся картин. К февралю они законсервировали 80% уцелевших произведений.

В дальнейшем работа по восстановлению коллекции продолжилась в Абхазии, где есть три дипломированных специалиста по реставрации. Кроме того, Россия передала Национальной картинной галерее профессиональное реставрационное освещение, что поможет в дальнейшей работе.