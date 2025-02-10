ПЕДАГОГИ АБХАЗИИ И РОССИИ УКРЕПИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

«Такой взаимообмен между Республикой Абхазии и нашей страной, на мой взгляд, очень полезен и для детей, и для наших систем образования. Потому что, конечно, все мы прекрасно понимаем, что от системы образования, от вас, дорогие коллеги, зависит будущее», – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Подобные мероприятия очень важны для обоих сторон, как для Абхазии, так и для России. У нас единое культурное пространство, у нас много общего, и продолжать налаживать такие контакты очень важно», – сказала учитель русского языка и литературы Нино Елиава.

Особое внимание на встрече было уделено созданию социальных лифтов для молодежи. В частности, Абхазия намерена перенять опыт российской программы «Лидеры России».