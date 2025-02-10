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Абхазия Информ

ХОР ИМЕНИ М.Е. ПЯТНИЦКОГО ВЫСТУПИТ В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 10 февраля 2025 19:11
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ХОР ИМЕНИ М.Е. ПЯТНИЦКОГО ВЫСТУПИТ В АБХАЗИИ

Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. 12 февраля пройдут гастроли Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого в Сухуме. Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Абхазия. Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Прославленный российский коллектив под руководством народной артистки России профессора Александра Пермякова представит концертную программу «Живи в веках, моя Россия». Выступление пройдет на сцене Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.

В программе легендарного хора прозвучат народные песни Московской, Владимирской, Белгородской, Оренбургской и многих других областей России, которые продемонстрируют яркую самобытность и многообразие народного творчества. Среди них такие известные и любимые многими поколениями песни, как «Ах, ты степь широкая», «То не вечер», «По диким степям Забайкалья» и др.

Вниманию зрителей также будут представлены произведения российских композиторов: «Великая Россия» (муз. А. Добронравов, сл. П. Синявский и А. Шаганов), «Ходят кони» (муз. В. Дашкевич, сл. Ю. Ким, О. Черняева), «Конь» (муз. И. Матвиенко, сл. М. Андреева), «Живи страна» (муз. И. Матета, сл. Л. Дербенева) и др.

Начало концерта в 19:00.

Вход свободный.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 10 февраля 2025 19:13

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