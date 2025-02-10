АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ 18 МЕДАЛЕЙ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ
Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. 18 медалей завоевали абхазские спортсмены в Открытых соревнованиях Волгоградской области по каратэ киокусинкай (кумитэ) «Сталинградская Битва». Турнир проходил среди спортсменов от 6 до 17 лет. В нем приняли участие более 300 спортсменов в составе 21 команды из шести регионов России, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской и Тамбовской областей и Республики Абхазия.
Абхазию представляли 33 спортсмена из двух отделений Федерации каратэ кекусинкай Абхазии: спортсмены клуба «Лидер» из Агудзеры и клуба «Абраскил» из Очамчыры.
Абхазские спортсмены завоевали пять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей.
Победителями стали: Давид Аджинджал (Агудзера), Руслан Карапетян (Агудзера), Виктория Кондакчян (Агудзера), Левон Ходжикян (Агудзера) и Самир Джигания (Очамчыра).
Вторые места заняли: Малика Зухба (Агудзера), Александра Павлова (Агудзера), Самира Адлейба (Агудзера), Арианна Мартиросян (Агудзера), Юрий Карапетян (Агудзера), Мирон Дорошкевич (Агудзера) и Максим Хухуа (Очамчыра).
Третьими стали: Марианна Миносян (Агудзера), Рустам Ратия (Агудзера), Соя Дарина (Агудзера), Бадри Мурадян (Очамчыра), Сандро Джгамазия (Очамчыра) и Денис Воуба (Очамчыра).
Спортсменов тренируют заслуженный тренер Абхазии, мастер спорта РА Тимур Читанава (Агудзера) и мастер спорта Абхазии Зураб Мурадян (Очамчыра).
Очамчырские спортсмены на соревнования командированы при финансовой помощи родительского комитета и клуба «Абраскил».