АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ 18 МЕДАЛЕЙ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ

Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. 18 медалей завоевали абхазские спортсмены в Открытых соревнованиях Волгоградской области по каратэ киокусинкай (кумитэ) «Сталинградская Битва». Турнир проходил среди спортсменов от 6 до 17 лет. В нем приняли участие более 300 спортсменов в составе 21 команды из шести регионов России, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской и Тамбовской областей и Республики Абхазия.