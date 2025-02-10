ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ АБХАЗСКИХ ТХЭКВОНДИСТОВ
Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. Спортсмены из Абхазии стали победителями и призерами первенства Курганинского района. В соревнованиях приняли участие 400 спортсменов. Абхазию представляли 44 спортсмена.
Первые места заняли: Теон Тулашвили, Арина Ладария, Элизбар Ермолаев, Сария Цоцория, Михаил Аветянц, Нарт Кокоскерия, Данил Авидзба, Арина Чамба, Каха Спиридонов, Марика Цинадзе, Давид Кондакчян, Энвер Отырба (два первых), Сергей Мозуляк, Самир Бигвава (два первых), Мирон Айба, Эрик Задыкян, Артем Кещян, Сергей Барциц, Григорий Барциц, Артур Каракеян, Эрик Каракеян и Арман Текнеджян.
Вторые места заняли: Руслана Гусак, Милена Косян, Леон Юнусба, Айнар Джикирба, Артем Задыкян, Дамей Чуаз, Луман Тарба, Даниэл Манукян, Руслан Трапизанян, Ясон Терзян, Марат Березов и Даниэль Агумава.
Третьими стали: Валерия Гаделия, Владимир Ушаков, Саид Барциц, Грант Матевосян, Саркис Карагозян, Альфред Тертатян и Эрик Авджян.
Тренируют спортсменов Эдуард Арзуманян, Аляс Агрба и Никита Ухваков.
Президент Федерации тхэквондо Абхазии Отар Гогуа.