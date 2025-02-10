ПЛАН ЗА ЯНВАРЬ ВЫПОЛНЕН МНС НА 124%

Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за январь текущего года поступления налоговых платежей в бюджет составили 329 551,4 тыс. руб. (триста двадцать девять миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча рублей) динамика 124%.

Поступления налоговых платежей по районам за январь 2025 год:

По г. Сухум – поступило 204 066,9 тыс. руб. (двести четыре миллиона шестьдесят шесть тысяч рублей) динамика – 144%.

По Гагрскому району – поступило 64 521,6 тыс. руб. (шестьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать одна тысяча рублей) динамика – 92%.

По Гудаутскому району – поступило 15 569,2 тыс. руб. (пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч рублей) динамика – 76%.

По Сухумскому району – поступило 15 693,8 тыс. руб. (пятнадцать миллионов шестьсот девяноста три тысячи рублей) динамика – 149%.

По Гулрыпшскому району – поступило 15 049,6 тыс. руб. (пятнадцать миллионов сорок девять тысяч рублей) динамика – 158%.

По Очамчырскому району –поступило 10 475,2 тыс. руб. (десять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч рублей) динамика – 117%.

По Ткуарчалскому району – поступило 941,3 тыс. руб. (девятьсот сорок одна тысяча рублей) динамика – 135%.

По Галскому району – поступило 3 233,8 тыс. руб. (три миллиона двести тридцать три тысячи рублей) динамика 108%.