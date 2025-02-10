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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ УВЕЛИЧИЛА СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ В 2,5 РАЗА

Новости Понедельник, 10 февраля 2025 19:23
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АБХАЗИЯ УВЕЛИЧИЛА СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ В 2,5 РАЗА

Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. За последние 4 года Абхазия смогла нарастить собственные доходы в госбюджет в 2,5 раза. В 2025 году их объем может достигнуть 12,1 млрд рублей.

В 2024 году доходная часть была выполнена более чем на 95%.

Общий объем доходов Абхазии на 2025 год уже определен – 17,3 млрд рублей, включая 12,1 млрд рублей собственных доходов.

Отметим, что Россия планирует передать стране 5,2 млрд рублей в 2025 году, что сравнимо с цифрами минувшего года. Средства будут направлены преимущественно на развитие социально-экономической сферы.

Об этом сообщает «Вестник Кавказа».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 10 февраля 2025 19:26

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