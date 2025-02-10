АБХАЗИЯ УВЕЛИЧИЛА СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ В 2,5 РАЗА

Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. За последние 4 года Абхазия смогла нарастить собственные доходы в госбюджет в 2,5 раза. В 2025 году их объем может достигнуть 12,1 млрд рублей.

В 2024 году доходная часть была выполнена более чем на 95%.