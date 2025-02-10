РОССИЯ ОСУЩЕСТВИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. СУХУМ, 10 фев – РИА Новости. Россия дополнительно поставит Абхазии 182 миллиона кВт.ч электроэнергии, сообщает в понедельник минэнерго республики. С 23 декабря прошлого года Россия осуществляет гуманитарную поставку электроэнергии в Абхазию. Объем поставок составляет 327 миллионов кВт.ч.

По данным «Черноморэнерго», этого объема электричества хватит до середины февраля. Как сообщил 6 февраля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия готова найти решения, чтобы исключить веерные отключения электричества в Абхазии.

«Между Российской Федерацией и Республикой Абхазия достигнуто соглашение о получении дополнительного объема электроэнергии для обеспечения надежного электроснабжения жителей республики. Согласно подписанному договору между «Интер РАО» и «Черноморэнерго», объем коммерческого перетока электроэнергии составит 182 миллиона киловатт часов. Общая стоимость перетока составит 830 миллионов рублей. Это средства финансовой помощи России Абхазии, недополученные в 2024 году», – говорится в сообщении пресс-службы минэнерго.

Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричество, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты.

В Абхазии с 7 февраля отменены веерные отключения света на фоне договоренности о поставке электричества из РФ.