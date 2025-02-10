МИД РОССИИ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ ПРОЙДУТ БЕЗ ЭКСЦЕССОВ

Сухум. 10 февраля 2025. Абхазия-Информ. Российская сторона надеется, что голосование на досрочных выборах президента Абхазии 15 февраля пройдет без эксцессов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«В контексте предстоящих 15 февраля досрочных выборов президента Абхазии рассчитываем, что голосование пройдет строго в правовом поле и без эксцессов, а результаты волеизъявления избирателей будут способствовать укреплению внутриполитической стабильности, повышению благосостояния населения и дальнейшему социально-экономическому подъему республики с опорой на союз с Россие», – сказал он.

Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек – видный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.