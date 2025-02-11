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Абхазия Информ

ПРОВОЗИЛ МЕФЕДРОН В ЖЕЛУДКЕ

Новости Вторник, 11 февраля 2025 13:46
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ПРОВОЗИЛ МЕФЕДРОН В ЖЕЛУДКЕ

Сухум. 11 февраля 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники оперативного подразделения т/п «Псоу», совместно с сотрудниками ЛУВДТ ЛОМ МВД РА на ж/д станции г. Гагра, в зоне таможенного контроля остановили транспортное средство «УАЗ 3163», где пассажиром следовал гражданин Республики Абхазия Чачибая Рамаз Гарриевич 1984 года рождения, проживающий по адресу: г. Гагра, ул. Морская д.2.

Чачибая Р.Г. был доставлен в отдел милиции на ж/д станции г. Гагра, где собственноручно выдал путем опорожнения кишечника, раннее проглоченный желтый полиэтиленовый сверток, внутри которого содержалось белое кристаллообразное вещество. Все это было изъято и направлено на экспертизу.

Согласно заключению ЭКЦ МВД РА от 08.02.2025г, представленное на исследование вещество, изъятое у гражданина Чачибая, является наркотическим средством – «Мефедрон», массой 0,641 г.

Гражданин Чачибая Р.Г. задержан и водворен в ИВС МВД Республики Абхазия. Материалы по данному факту направлены в органы предварительного расследования МВД РА для принятия процессуального решения.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 11 февраля 2025 13:48

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