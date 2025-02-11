 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕНИС ЦАРГУШ ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ

Новости Вторник, 11 февраля 2025 13:48
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕНИС ЦАРГУШ ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ

Сухум. 11 февраля 2025. Абхазия-Информ. Олимпийский борец вольного стиля Денис Царгуш провел мастер-класс для молодых спортсменов в гудаутской детско-юношеской спортшколе им. М. Чачба. Молодые борцы зарядились мотивацией и энергией от легендарного спортсмена, сделали памятное фото, которое на долгие годы будет напоминать им об этой встрече.

Денис Царгуш является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, трехкратным чемпионом мира, трехкратный чемпионом Европы, пятикратным чемпионом России и заслуженным мастером спорта России.

Кроме него мастер-классе участвовали и другие именитые спортсмены – заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион мира, олимпийский чемпион, главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов, заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе, чемпион Европы, олимпийский чемпион, председатель комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по спорту Мурат Карданов, заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе, трехкратный чемпион Европы, олимпийский чемпион Асланбек Хуштов.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 11 февраля 2025 13:54

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОВОЗИЛ МЕФЕДРОН В ЖЕЛУДКЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.