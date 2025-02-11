Сухум. 11 февраля 2025. Абхазия-Информ. Олимпийский борец вольного стиля Денис Царгуш провел мастер-класс для молодых спортсменов в гудаутской детско-юношеской спортшколе им. М. Чачба. Молодые борцы зарядились мотивацией и энергией от легендарного спортсмена, сделали памятное фото, которое на долгие годы будет напоминать им об этой встрече.

Денис Царгуш является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, трехкратным чемпионом мира, трехкратный чемпионом Европы, пятикратным чемпионом России и заслуженным мастером спорта России.

Кроме него мастер-классе участвовали и другие именитые спортсмены – заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион мира, олимпийский чемпион, главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов, заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе, чемпион Европы, олимпийский чемпион, председатель комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по спорту Мурат Карданов, заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе, трехкратный чемпион Европы, олимпийский чемпион Асланбек Хуштов.