СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА ПОСВЯЩЕННОЕ ПОДГОТОВКЕ В ВЫБОРАМ

По информации председателя Центризбиркома Дмитрия Маршан в Сухуме – 9 избирательных округов и 25 участков; в Гагрском районе – 5 округов, 29 участков; в Гудаутском районе – 7 округов, 31 участок; в Сухумском районе – 2 округа, 8 участков; в Гулрыпшском районе – 3 округа, 16 участков; в Очамчырском районе – 6 округов, 33 участка; в Ткуарчалском районе – 2 округа, 8 участков; в Галском районе – 1 округ, 2 участка.

Два участка будут работать в России – в Москве и Черкесске. Один избирательный участок откроют в Турции, городе Сакария (Адапазары), точный адрес участка пока не определен.

«Я сегодня буду уже проинформирован о том, где именно будет располагаться данный участок», – сообщил Маршан.

По данным на 11 января, в списки избирателей включено 134 тысячи человек.

Дмитрий Маршан сообщил, что в ночь с 14 на 15 февраля будут переданы бюллетени в 35 округов, которые откроются в день голосования, все документы будут переданы председателям окружных комиссий, а они, в свою очередь, распределят их на своих участках. Адреса 35 округов, где будут храниться все необходимые документы, передадут правоохранительным органам для того, чтобы обеспечить их охрану.

С 14 февраля МВД переходит на усиленный режим несения службы, отметил и.о. министра внутренних дел Роберт Киут.

«Всего будет задействовано 940 сотрудников МВД, 717 из них будут распределены по избирательным участкам, 223 – в резерве», – сказал министр.

Сотрудники милиции будут обеспечивать правопорядок на участках, а также сопровождать членов избиркомов с документами.

В районах, вблизи избирательных участков, увеличено количество патрульных нарядов за счёт привлечения дополнительных сил из числа личного состава центрального аппарата МВД. Наряды милиции будут работать с 7 утра до окончания подсчета голосов на участках.

«Далее мы обеспечим сопровождение бюллетеней в ЦИК», – сказал Киут.

Сотрудники МВД также будут командированы на избирательные участки в Российской Федерации. Они будут сопровождать транспортировку бюллетеней.

СГБ также переведена на усиленный режим несения службы, доложил и.о. председателя СГБ Дмитрий Кучуберия.

«Проводится весь комплекс мероприятий по защите границы для безопасного проведения выборов», – сказал Кучуберия.

И. о. президента Валерий Бганба поручил погрануправлению СГБ усилить охрану границы и проводить тщательный досмотр тех, кто пересекает ее, чтобы исключить любые провокации.

И. о. заместителя генерального прокурора Руслан Тарба сообщил, что сотрудники прокуратуры обеспечат своевременное рассмотрение заявлений и жалоб, которые могут поступать в течение всей избирательной кампании и в день голосования.

И. о. министра обороны Владимир Ануа сообщил, что от ЦИК поступило обращение помочь с доставкой вертолетом бюллетеней в высокогорное село Псху.

Валерий Бганба поинтересовался, как будет обеспечено голосование военнослужащих.

Владимир Ануа отметил, что все военнослужащие будут голосовать по месту жительства.

И. о. министра иностранных дел Сергей Шамба проинформировал о том, что МИД занимается вопросами иностранных наблюдателей. Уже поступили заявки от представителей международных организаций из 20 стран.

«Мы вместе с МИД делаем все необходимое, чтобы они имели все необходимые документы, так как в основном они приезжают транзитом через Российскую Федерацию, и смогли принять участие 15 февраля в наблюдении за ходом голосования», – сказал Дмитрий Маршан.

Он также сообщил о телефонном разговоре с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой. Она поблагодарила Центризбирком РА за приглашение принять участие в качестве международных наблюдателей в выборах президента Абхазии.