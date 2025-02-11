РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВЕДУТ МАСШТАБНУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ШКОЛЬНИКОВ

По его словам, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Москвы уже прибыли 10 узкопрофильных специалистов – детский хирург, педиатр, уролог, андролог, психиатр, отоларинголог, офтальмолог, врач УЗИ, кардиолог, эндокринолог и невролог.

Сухум. 11 февраля 2025. Абхазия-Информ. По договоренности с Российской Федерацией 12 января, в 9 часов, начинается масштабная диспансеризация детей Абхазии, проинформировал и.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба на брифинге в Минздраве.

Первым российские медики осмотрят учеников сухумской школы №10. Затем диспансеризация охватит не только городские, но и отдаленные сельские школы по всей республике.

Эдуард Бутба рассказал, что на следующей неделе ожидают прибытия второй бригады из России. Всего планируется приезд от пяти до семи врачебных бригад, работа которых будет осуществляться до конца учебного года. В состав бригад включены и абхазские специалисты.

«Такая масштабная, крупная диспансеризация школьников проводится впервые в Абхазии. В новейшей истории не было такого крупного мероприятия. Обследовались школьники благодаря помощи Минздрава совместно с другими благотворительными организациями. Это были точечные выезды, но такого рода мероприятия благодаря помощи России проводятся впервые», – сказал и.о. министра.

Диспансеризации предшествовала большая организационно-подготовительная работа, в том числе составлены графики обследований.

Эдуард Бутба подчеркнул, что диспансеризация осуществляется абсолютно бесплатно и на добровольной основе.

«Родители могут отказаться, никто не навязывает диспансеризацию. Мы понимаем, что она крайне необходима нашей республике, чтобы мы могли выявлять те сложности, те проблемы, которые сегодня могут быть у детей школьного возраста», – сказал Бутба.

Об этом сообщает Апсныпресс.