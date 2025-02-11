20 ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ, ПОДАРЕННЫХ РОССИЕЙ, ПЕРЕДАЛИ РАЙОНАМ АБХАЗИИ

Гагрский район – для школ сёл Алахадзы, Лдзаа и Цандрипша;

Гудаутский район – для школ сёл Ачандара, Джирхва и Блабырхуа;

Гулрыпшский район – для школ сёл Дранда, Уарча, Кацикыт;

Очамчырский район – для школ сёл Члоу, Кутол, Мыку;

Ткуарчалский район – для школ сёл Царча, Чхуартал и Гуп.

Галский район получил два автобуса для Галской средней школы №1 и школы села Абыркыт.

Договоренность о передаче автобусов была достигнута во время встречи и.о. министра просвещения Инала Габлия с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым в Москве.

Акция реализована при поддержке первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко во время его визита в Абхазию.

На торжественное мероприятие поздравить школьников прибыли и.о. министра просвещения Абхазии Инал Габлия, советник министра просвещения России Владимир Желонкин, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев, генеральный директор Центра современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» Сергей Фомин.

И. о. министра просвещения Инал Габлия поблагодарил коллег из России за помощь системе образования Абхазии: «Для нас это знаковое событие. Такая помощь была нам необходима. Мы её действительно ждали, потому что в сельских районах, как вы знаете, учителям и школьникам сложно добираться в свои родные школы. И просьба учителей и директоров была услышана руководством России. Я уверен, что дети оценят этот подарок и будут хранить этот дар долгие годы».

Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба также выразил слова благодарности.

«Безусловно, транспортная обеспеченность школ – это важное направление, которым мы занимались и продолжим заниматься. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто участвовал в решении этих вопросов», – сказал он.

Гунба уверен, что Абхазия и дальше будет реализовывать проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан и молодого поколения республики.

Владимир Желонкин, советник министра просвещения России, рассказал, что у Абхазии и России запланировано множество проектов, касающихся технического обеспечения школ, помощи в ремонте и предоставления грантов на развитие школ. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и дружбу между нашими странами.

Руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев отметил необходимость уделять особое внимание подрастающему поколению.

«Мы уже 23 года занимаемся подготовкой и обучением детей и молодёжи в сфере культуры и безопасности. На сегодняшний день нами уже достигнуты договорённости с Министерством просвещения Абхазии о создании и развитии студенческого спасательного движения на территории Абхазии. Также организовано направление по созданию и развитию школьных спасательных отрядов. Мы считаем, что это очень важное и нужное направление, которым мы совместно занимаемся».

Генеральный директор Центра современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» Сергей Фомин отметил важность автобусов для сельских школ.

«Росатом проводит много спортивных мероприятий, и мы знаем, как тяжело детям добираться из отдалённых сел и районов в те места, где мы проводим соревнования. Огромное спасибо Министерству просвещения и Министерству спорта Российской Федерации за оказанную помощь», – сказал он.

На празднике выступили участники Гудаутской танцевальной студии «Ассир».

Об этом сообщает Апсныпресс.