В СУХУМЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ГОРОДА-ПОБРАТИМА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сухум. 12 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Сухум с рабочим визитом прибыл мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. В Администрации города Сухум прошла встреча-приветствие гостей, которых принимали и. о. главы администрации Алхас Лагвилава и заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварчия.

На встрече обсудили вопросы реализации инфраструктурных проектов.

Уже на протяжении 13 лет с Нижним Новгородом налажено плодотворное сотрудничество в культурной, образовательной, спортивных сферах. Стороны видят большой потенциал и для дальнейшего сотрудничества, в частности, в сфере туризма. Говорилось о возможности начала авиасообщения между городами с открытием аэропорта в Абхазии.

Члены нижегородской делегации во главе с мэром Юрием Шалабаевым возложили цветы в парке Славы – почтили память защитников Родины, погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

В сопровождении руководства Сухума Юрий Шалабаев и члены делегации посетили столичную школу №2 им. С. Пушкина. Они посетили урок, на котором был презентован образовательный-просветительский проект «Виртуальный гид по Нижнему Новгороду». Подобный VR-гид о Сухуме будет презентован и в российском городе-побратиме.

Глава города Нижний Новгород побыл и в детском саду «Алиас», с тем, чтобы на месте определить, чем российские коллеги могут помочь дошкольному образовательному учреждению.

Еще один масштабный проект будет реализован в Сухуме – парк в Новом районе будет реконструирован на средства администрации Нижнего Новгорода.

Гости также побывали и в Русском театре драмы им. Ф. Искандера, посетили набережную Сухума, в кафе «Брехаловка» их угостили кофе по-восточному.

Затем в Администрации столицы состоялось подписание дорожной карты по сотрудничеству между Сухумом и Нижним Новгородом.

Об этом сообщает сайт столицы.