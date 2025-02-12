ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 12 февраля 2025. Абхазия-Информ. Подписано соглашение между президентской платформой «Россия-страна возможностей» и Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорта, направленное на установление эффективного сотрудничества. Подписи под документом поставили заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Беслан Карчава и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Соглашение заключено в целях содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации для граждан Российской Федерации и Республики Абхазия в различных сферах деятельности, а также организации и проведения мероприятий, проектов, конкурсов и сопровождения их участников.

«Мы нацелены на то, чтобы наша молодежь могла развиваться и реализовывать свои таланты в самых разных направлениях – в науке, творчестве, образовании, спорте – и готовы создавать лучшие условия для этого. Это одна из важнейших наших задач. Уверен, что соглашение с президентской платформой «Россия – страна возможностей» придаст дополнительный импульс реализации новых проектов с участием талантливой молодежи Абхазии», – прокомментировал и.о. председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.

Подписанный документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Республике Абхазия проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и сопровождения их участников. В частности, соглашение позволит не только повысить уровень взаимодействия, но и предложит новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи.

«Молодежь Республики Абхазия принимает участие в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». Уверен, что интерес жителей республики к проектам, нацеленным на профессиональную и личностную самореализацию, будет расти. Подписанное соглашение позволит развить уже достигнутые результаты и будет способствовать привлечению в наши проекты новых участников», – подчеркнул Андрей Бетин.

Подписанный документ призван содействовать развитию механизмов по выявлению, поддержке и развитию талантов на территории государств, а также предусматривает возможность обмена опытом и лучшими практиками между Госкомитетом и президентской платформой «Россия – страна возможностей».

Кроме того, соглашение направлено на расширение сотрудничества между в сфере коммуникаций, которое предполагает широкий спектр форматов освещения совместной деятельности и результатов работы в средствах массовой информации.

На подписании также присутствовали ректор Президентской академии Алексей Комиссаров и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. Подписание соглашения состоялось в рамках визита российской делегации в Республику Абхазия по линии развития молодежного сотрудничества.