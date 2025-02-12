 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Среда, 12 февраля 2025 17:10
Оцените материал
(0 голосов)
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 12 февраля 2025. Абхазия-Информ. Подписано соглашение между президентской платформой «Россия-страна возможностей» и Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорта, направленное на установление эффективного сотрудничества. Подписи под документом поставили заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Беслан Карчава и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Соглашение заключено в целях содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации для граждан Российской Федерации и Республики Абхазия в различных сферах деятельности, а также организации и проведения мероприятий, проектов, конкурсов и сопровождения их участников.

«Мы нацелены на то, чтобы наша молодежь могла развиваться и реализовывать свои таланты в самых разных направлениях – в науке, творчестве, образовании, спорте – и готовы создавать лучшие условия для этого. Это одна из важнейших наших задач. Уверен, что соглашение с президентской платформой «Россия – страна возможностей» придаст дополнительный импульс реализации новых проектов с участием талантливой молодежи Абхазии», – прокомментировал и.о. председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.

Подписанный документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Республике Абхазия проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и сопровождения их участников. В частности, соглашение позволит не только повысить уровень взаимодействия, но и предложит новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи.

«Молодежь Республики Абхазия принимает участие в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». Уверен, что интерес жителей республики к проектам, нацеленным на профессиональную и личностную самореализацию, будет расти. Подписанное соглашение позволит развить уже достигнутые результаты и будет способствовать привлечению в наши проекты новых участников», – подчеркнул Андрей Бетин.

Подписанный документ призван содействовать развитию механизмов по выявлению, поддержке и развитию талантов на территории государств, а также предусматривает возможность обмена опытом и лучшими практиками между Госкомитетом и президентской платформой «Россия – страна возможностей».

Кроме того, соглашение направлено на расширение сотрудничества между в сфере коммуникаций, которое предполагает широкий спектр форматов освещения совместной деятельности и результатов работы в средствах массовой информации.

На подписании также присутствовали ректор Президентской академии Алексей Комиссаров и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. Подписание соглашения состоялось в рамках визита российской делегации в Республику Абхазия по линии развития молодежного сотрудничества.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 12 февраля 2025 17:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ГОРОДА-ПОБРАТИМА НИЖНЕГО НОВГОРОДА В РЕКОНСТРУИРУЕМОМ АЭРОПОРТУ СУХУМА ПРОТЕСТИРОВАЛИ СВЕТОСИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.