В РЕКОНСТРУИРУЕМОМ АЭРОПОРТУ СУХУМА ПРОТЕСТИРОВАЛИ СВЕТОСИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сухум. 12 февраля 2025. Абхазия-Информ. Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба успешно завершил тестирование светосигнальной системы, которая обеспечит безопасный заход на посадку воздушных судов в темное время суток и в сложных погодных условиях.

«Светосигнальное оборудование, установленное в аэропорту, соответствует всем международным стандартам и отвечает требованиям первой категории ICAO. Ввод в эксплуатацию данного оборудования позволит аэропорту принимать воздушные суда как ночью, так и в дневное время в сложных метеорологических условиях», – отметил заместитель генерального директора по организации воздушного движения Валерий Чаплыгин.

7 февраля 2025 года Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба принял первый тестовый рейс из Москвы, что стало важным шагом на пути к открытию воздушной гавани. Среди первых пассажиров были абхазские и российские студенты, а также политик Бадра Гунба, который на протяжении последних лет руководил координационным штабом по реконструкции и строительству аэропорта «Сухум».

Открытие аэропорта «Сухум» планируется к летнему туристическому сезону текущего года, что создаст новые возможности для развития туризма и экономики страны.