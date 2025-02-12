НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 12 февраля 2025. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе контроля транспортного средства марки JETOUR DASHING выявлена незаконно перемещаемая табачная продукция. Одна часть сигарет находилась в пакетах в багажнике, другая – в отсеке для запасного колеса. Всего из машины таможенники извлекли почти 600 пачек сигарет «KING» без российских акцизных марок и маркировки. Как пояснил водитель, сигареты он приобрел в одном из магазинов Абхазии для личных целей.

В соответствии с законодательством, для личного пользования разрешен ввоз табачных изделий в количестве 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

Табачная продукция изъята, возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 и ст.16.3 КоАП России.