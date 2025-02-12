В АБХАЗИИ НАЧАЛАСЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Сухум. 12 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющие обязанности министров здравоохранения и просвещения Эдуард Бутба и Инал Габлия посетили сухумскую школу №10, чтобы лично ознакомиться с ходом диспансеризации. Более 10 профильных специалистов из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ выявляют возможные проблемы детей со здоровьем и определяют дальнейшие меры помощи.

По словам и.о.министра здравоохранения, в течение дня планируется провести медицинский осмотр около 80 школьников. Врачи оценят общее состояние здоровья учеников. Тем детям, у кого будут выявлены проблемы, назначат дополнительное обследование.

Диспансеризация помогает своевременно выявлять и предотвращать возможные заболевания, что крайне важно для молодого поколения, считает и.о. главы Минздрава Эдуард Бутба.

Проект продлится до конца мая и охватит почти 30 тысяч детей по всей Абхазии, добровольное обследование пройдёт в 153 государственных школах, включая самые отдалённые районы, такие как Очамчырский, Галский и Ткуарчалский.

Диспансеризация проводится с согласия родителей, а все полученные данные будут оцифрованы и переданы в местные поликлиники для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья юных пациентов.

Об этом сообщает сайт Минздрава.