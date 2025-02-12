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Абхазия Информ

В ПРОКУРАТУРУ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО ПИСЬМО НА ПРЕДМЕТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПО ПРИЗНАНИЮ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНО ПОСТРОЕННУЮ ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Новости Среда, 12 февраля 2025 18:12
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В ПРОКУРАТУРУ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО ПИСЬМО НА ПРЕДМЕТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПО ПРИЗНАНИЮ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНО ПОСТРОЕННУЮ ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Сухум. 12 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба и и.о. первого вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба обсудили ситуацию, связанную с решением Арбитражного суда о признании права собственности на самовольную постройку в Сухумском районе линии электропередачи протяженностью 19,6 км и мощностью 110 кВт от Сухумской ГЭС до подстанции «Сухум-1».

Джансух напомнил, что СухумГЭС является госсобственностью, находится в хозяйственном ведении «Черноморэнерго» и передана в аренду на 25 лет в 2012 году. При этом, все объекты генерации свыше 5 мегаватт могут быть только государственной собственностью.

Валерий Бганба подчеркнул, что на основании решения суда, в прокуратуру будет направлено письмо на предмет проведения соответствующей проверки.

«Недопустимо, когда государственная собственность переходит в частную вне рамок закона. Мы не знаем когда все это случилось, но строительство продолжалось ни один день. Поэтому прошу применить к руководству «Черноморэнерго» все административные меры. Так разбрасываться государственным имуществом, находясь в таком энергетическом коллапсе, ни в коем случае допускать нельзя», – считает и.о. президента.

По мнению Джансуха Нанба на данном этапе прямое отстранение руководителя не совсем эффективно.

«Хочется дождаться ответов на все запросы. Я буду предлагать принимать дисциплинарные меры воздействия, а если будут усматриваться другие причины, то с этим будут разбираться правоохранительные органы», – констатировал и.о. министра.

Обсуждая вопрос перетока электроэнергии из России, Валерий Бганба напомнил, что первый переток пока не завершился, еще день-два остается.

«Мы посмотрим уровень воды и подсчитаем насколько его хватит. Все зависит от погоды. Надеюсь на осадки и подъем уровня воды, которые позволят нам своими силами начать обеспечивать республику электроэнергией», – резюмировал и.о. президента.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 12 февраля 2025 18:32

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