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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОРУЧИЛ РАЗОБРАТЬСЯ С СИТУАЦИЕЙ, СВЯЗАННОЙ С ЛЭП «КАВКАСИОНИ»

Новости Среда, 12 февраля 2025 18:32
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОРУЧИЛ РАЗОБРАТЬСЯ С СИТУАЦИЕЙ, СВЯЗАННОЙ С ЛЭП «КАВКАСИОНИ»

Сухум. 12 февраля 2025. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба и и.о. первого вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба обсудили ситуацию, связанную с линией электропередачи «Кавкасиони».

По словам Бганба, выяснилось, что ЛЭП находится на балансе «Черноморэнерго», но грузинская сторона, каким-то образом, сделала отвод от нее на вновь построенную подстанцию на территории Грузии и теперь нет возможности видеть, какой переток по этой линии идет.

«Как это могли сделать, кто дал согласие, какие работы и когда шли, как грузины переходили границу? Это большие монтажные работы, там столбы высоковольтной линии и как получилось, что, будучи на нашем балансе, электроэнергия ЛЭП уходит без нашего ведома и контроля с нашей стороны?» – поинтересовался и.о. президента.

Джансух Нанба констатировал, что, к сожалению, никаких документов, подтверждающих отвод линии – нет, и это не дает возможности технически влиять на процессы на этой линии.

«Мы пытаемся более детально разбираться в этом, но источников информации у нас нет. Будем делать все возможное, чтобы попытаться понять, когда это было сделано, кем принималось такое решение и с чем это было связано», – сообщил Нанба.

И.о. президента поручил и.о. министра визуально ознакомиться с ситуацией на месте и при необходимости изыскать возможность препятствовать перетоку, пока все не будет приведено в соответствие с абхазским законодательством.

«Если необходимо я сегодня же готов создать комиссию для того, чтобы проверить всю необходимую документацию – кто и когда дал разрешение, когда это вскрылось, когда ответвление, минуя нашу подстанцию, ушло в Грузию. Мы практически теряем «Кавкасиони». Получается, что на балансе у нас столбы, но мы не знаем, что по ним проходит. Это огромный резерв, который можно использовать при перетоке электроэнергии. Это прямой переток электроэнергии с Северного Кавказа в Абхазию. Если мы его лишимся, то любая авария со стороны, допустим Сочи, приведет к тому, что мы будем обесточены. Поэтому мы должны выяснить, что там произошло почему, и какие меры мы можем предпринять. Кто дал согласие на проведение этих технических работ, или – кто закрыл глаза. При необходимости подключим правоохранительные органы, чтобы установить при чьем попустительстве это было сделано», – сказал в заключение встречи Валерий Бганба.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 12 февраля 2025 19:01

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