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Абхазия Информ

АБХАЗИИ В ДАР ПЕРЕДАНЫ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Новости Четверг, 13 февраля 2025 17:01
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АБХАЗИИ В ДАР ПЕРЕДАНЫ МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 13 февраля 2025. Абхазия-Информ. Совет Краснодарского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Россия Молодая» передал в дар Абхазии 10 автомобилей скорой помощи «Газель Next» и передвижной мобильный медицинский комплекс.

Сегодня на площади Свободы в Сухуме состоялась торжественная церемония передачи автомобилей горздраву Сухума, а также центральным районным больницам Гагрского, Гудаутского, Очамчырского, Гулрыпшского, Ткуарчалского и Галского районов. Передвижной мобильный медицинский комплекс флюорографии и маммографии передан Очамчырской ЦРБ.

Ключи представителям районов вручили и.о. министра здравоохранения Эдуард Бутба и председатель Совета Краснодарского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Россия Молодая» Роман Марченко.

«Каждая карета скорой помощи спасет не одну сотню жизней», – отметил Эдуард Бутба.

В каждом из автомобилей есть дефибриллятор, аппарат ЭКГ, шприцевой насос, отсасыватель, пульсоксиметр, глюкометр и небулайзер. Также имеются медицинские наборы: реанимационный педиатрический, реанимационный для взрослых, а также общепрофильный и акушерский.

Кроме того, в комплектацию входят термоконтейнеры, спинальный щит и тележка-каталка.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 13 февраля 2025 17:04

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