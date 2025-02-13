ПАРЛАМЕНТАРИИ ОБСУДИЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 13 февраля 2025. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем приняли участие и. о. вице-премьера, министра финансов Владимир Делба, его заместитель Ирма Амичба, и. о. министра по налогам и сборам Михаил Габелия, и. о. председателя Государственного таможенного комитета Отар Хеция и зампредседателя Контрольной палаты Зураб Отырба.

В соответствии с повесткой дня был рассмотрен проект закона «О Республиканском бюджете на 2025 год». Участники заседания подробно обсудили параметры республиканского бюджета. Данный законопроект был принят в первом чтении 30 декабря 2024 года.

Затем был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об инвестиционной деятельности». Основной целью законопроекта, по мнению авторов, является создание правовых основ для стимулирования инвестиционных процессов в Очамчырском, Ткуарчалском, Галском районах Республики Абхазия посредством определения налоговых льгот и условий их получения.

В рамках повестки дня депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот». Он направлен на совершенствование регулирования обращения памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот на территории Республики Абхазия.

«Внесение предлагаемых изменений продиктовано необходимостью развития национальной денежной системы, укрепления доверия к национальным денежным знакам, а также популяризации культурного и природного наследия страны», – говорится в пояснительной записке.

Далее были рассмотрены проекты законов: «О едином социальном налоге», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия» и «О внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия «О репатриантах». В результате обсуждений депутаты приняли решение предложить Парламенту рассмотреть данные законопроекты на ближайшем заседании сессии для принятия их в первом чтении.