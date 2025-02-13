ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Сухум. 13 февраля 2025. Абхазия-Информ. Абхазский государственный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали ректор АГУ Алеко Гварамия и ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Алексей Комиссаров.
Стороны выражают желание осуществлять сотрудничество в сфере образования, научно-исследовательской и иной деятельности в целях интернационализации высшего образования и развития академической мобильности.
Основные направления сотрудничества – реализация совместных исследовательских проектов, организация и проведение совместных научных мероприятий, представляющих взаимный интерес, в том числе обмен профессорско-преподавательским составом, аспирантами, студентами, а также реализация совместных проектов в области образования, науки, высоких технологий, цифровизации и издательской деятельности.
Также в Абхазском государственном университете состоялось подписание международного соглашения о сотрудничестве с общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание».
Подписи под документом поставили ректор АГУ академик Алеко Гварамия и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Соглашение предполагает установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества.
Российское общество «Знание» – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу. Ее деятельность направлена на популяризацию науки, внедрение инноваций, информирование граждан о достижениях в науке, поддержку педагогов и учащихся.
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