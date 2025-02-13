МИНКУЛЬТ РОССИИ ПЕРЕДАЛ РУССКОМУ ТЕАТРУ В АБХАЗИИ ДОКУМЕНТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Сухум. 13 февраля 2025. Абхазия-Информ. В ходе встречи с и.о.министра культуры Динарой Смыр в Сухуме, министр культуры России Ольга Любимова передала общую документацию на приобретение современного оборудования Русскому театру имени Фазиля Искандера в Абхазии.

«Мы передаем всю документацию на современное оборудование для организации и координации слаженной работы актеров и технических служб. Я знаю, что можно успешно работать и так, как вы привыкли. Но с помощью технологий можно сделать этот процесс еще более успешным», – сказала Любимова директору театра Ираклию Хинтба.

Также в рамках визита министра культуры России обсуждался вопрос сотрудничества по производству и демонстрации фильмов и создание современного кинозала.

«Министерство культуры и Фонд кино окажет поддержку в производстве фильма по интересному сценарию. Желательно в будущем снимать больше кино в этом невероятном крае красоты, природы и архитектуры. А открытие современного кинозала дало бы возможность показывать современное кино», – считает Любимова.

Она сообщила о планах проведения гастролей в Абхазию «Росгосцирка», а также открытие музея об истории театра и кино Абхазии.

Министр также осмотрела здания Союза художников Абхазии и Национальной картинной галереи, в которых ведутся ремонтно-восстановительные работы, посетила Национальную библиотеку им. И.Г. Папаскир, где временно хранятся уцелевшие при пожаре картины из фонда Национальной картинной галереи.

Ольга Любимова сообщила, что Россия готова оказать помощь в наполнении экспозиции картинной галереи после окончания ремонта.