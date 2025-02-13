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Абхазия Информ

КАВКАЗОВЕД КРЫЛОВ: НОВЫЙ ЛИДЕР АБХАЗИИ БУДЕТ СОЮЗНИКОМ РОССИИ

Новости Четверг, 13 февраля 2025 17:35
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КАВКАЗОВЕД КРЫЛОВ: НОВЫЙ ЛИДЕР АБХАЗИИ БУДЕТ СОЮЗНИКОМ РОССИИ

Сухум. 13 февраля 2025. Абхазия-Информ. Новый президент Абхазии, вне зависимости от того, кто победит на выборах, будет развивать союзнические отношения с Россией, чтобы республика продолжила получать финансовые вливания, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Крылов. По его словам, в Абхазии не происходит реальной смены поколений политиков.

«Я бы не сказал, что происходит смена поколений политических лидеров. Смена поколений предполагает принципиально новые идеологические ориентиры, новый курс. Здесь же ничего нового не предлагается. Предлагается продолжить союзнические отношения с Россией, продолжить получать финансовые потоки. Речь идет о том, кто будет контролировать эти потоки и распоряжаться ими с максимальной выгодой для абхазской нации. Видимо, какие-то личные интересы тут также присутствуют», – заявил Крылов.

Он напомнил, что смена президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе на Михаила Саакашвили или приход к власти премьер-министра Никола Пашиняна в Армении сопровождались сменой политического курса и поколений. В Абхазии, как отметил эксперт, ситуация иная: кандидаты выросли в том же самом обществе, в котором формировалось и военное поколение. Так что, кто бы ни стал новым президентом, радикальных сдвигов не будет, заключил Крылов.

Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля 2025 года, соответствующее постановление принял парламент республики. Спикер парламента Лаша Ашуба заявил, что выборы будут стоить стране порядка 20-25 млн рублей. Избирательная процедура проводится досрочно, так как 19 ноября 2024 года бывший президент Абхазии Аслан Бжания покинул свой пост.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 13 февраля 2025 17:39

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