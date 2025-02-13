РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ И АБХАЗИЯ ВЗАИМНО УВЕЛИЧИВАЮТ ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Сухум. 13 февраля 2025. Абхазия-Информ. За последние пять лет на продовольственных рынках России, Беларуси и Абхазии существенно выросли объемы взаимных торговых операций. Каждая из трех стран может принять стратегию по росту производства экспортной продукции, это позволит снизить зависимость от внешних рынков, отметили эксперты «СОЮЗа».

Абхазский хлеб печется из российской муки, на прилавках российские яйцо, мясо, рыба, молоко, рис, сахар, кондитерские изделия.

«И в магазинах Абхазии появляется все больше белорусских молочных изделий, сыров и полуфабрикатов, поставляемых на основе двусторонних соглашений и через сеть специализированных логистических операторов», – рассказал «СОЮЗу» Вадим Петров, председатель правления Ассоциации «Публичная дипломатия», член Российской делегации в ЮНЕСКО.

В свою очередь, Абхазия поставляет на рынок Союзного государства цитрусовые, орехи, вино.

«По итогам 2024 года на внутренний рынок России из Абхазии поступило более пяти тысяч тонн фруктов и орехов. Особенно на рынках России и Беларуси по достоинству оцениваются фейхоа и мандарины из Абхазии», – говорит доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

Поставки товаров между Беларусью, Россией и Абхазией уже интегрированы в логистические кластеры ЕАЭС

Появляются на рынке Союзного государства и новые абхазские товары: минеральная вода из чистейших горных источников, натуральные продукты пчеловодства.

Если оценивать поставки в цифрах, то, по данным Министерства внешней торговли Республики Беларусь и Белорусской торгово-промышленной палаты, в 2020 году общий объем поставок белорусской продукции в Абхазию составил примерно 10-11 млн долларов США, приводит данные Вадим Петров. Из этой суммы около 40% приходилось на молочные продукты, 30% - на мясную продукцию, а оставшаяся доля – на хлебобулочные изделия и полуфабрикаты.

При этом транспортировка продукции осуществлялась преимущественно автотранспортом с транзитом через Россию. Внедрялись контейнерные и комбинированные перевозки, что позволяло оптимизировать логистику в рамках ЕАЭС.

«Ежегодный рост поставок белорусской продукции в 2021-2023 годах составил в среднем 8-10%, а по итогам 2024 года объем поставок достигнет 14-15 млн долларов», – отмечает Вадим Петров.

Растут и российские поставки в Абхазию. По данным Росстата и Федеральной таможенной службы России, в 2020 году в Абхазию было ввезено российского продовольствия на 25-26 млн долларов, (1,8-1,9 млрд рублей). Товары поставляются автомобилями и по железной дороге с интеграцией в логистические кластеры ЕАЭС, что упрощает таможенные процедуры и повышает оперативность грузоперевозок. С 2021 по 2023 год отмечался стабильный рост поставок на 7-9%, а прогнозы указывают на достижение в 2025 году объемов в 33-35 млн долларов (примерно 2,5-2,6 млрд рублей).

В 2024 году подписан протокол об отмене повышенных курсовых экспортных пошлин на ряд товаров между Россией и Абхазией. В эти товары вошли стройматериалы, товары бытового потребления, нефтепродукты, пластмасса, изделия из алюминия, черные металлы, рыба, фрукты и овощи. Перечень затрагивает примерно 47% всей ввозимой продукции из Абхазии в Россию.

Для Абхазии пока флагманский экспортный продукт - вино, оно производится как из местного, так и привозного винограда.

«В 2020 году стоимость поставок составила порядка 12-13 млн долларов при объеме 15-16 млн литров. Рост экспорта, обусловленный расширением географии продаж и совершенствованием технологий производства, позволит по итогам 2024 года увеличить стоимость поставок вина до 18-19 млн долларов и объем до 20 млн литров», – указывает Вадим Петров.

Применение современных агротехнических методов позволяет ежегодно увеличивать урожай на 3-5%, что, по данным аналитических отчетов, представленных на портале Евразийской экономической комиссии, даст возможность за отчетный 2024 год выйти со статистикой по росту обработки до 43-45 тысяч тонн винограда и выпуску готовой продукции свыше 10 млн литров в год, добавляет эксперт.

Виноматериалы, используемые для производства абхазского вина, в большей степени обеспечиваются местными виноградниками, но одновременно с этим технологические процессы по качественной переработке вина и его маркетингу остаются предметом совместных российских и белорусских инициатив, отмечает Хаджимурад Белхароев.

Абхазия в целом нуждается в развитии АПК, в целенаправленных инвестициях в садоводство, животноводство и пчеловодство, говорит эксперт.

«Усиленное межгосударственное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза приведет к дальнейшему насыщению рынков продуктами питания, одновременно сокращая зависимость от внешних поставок», – подчеркивает Вадим Петров.

«Необходима разработка стратегий в каждой из трех стран, предусматривающая рост производства экспортной продукции», – добавляет доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.