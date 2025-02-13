ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Сухум. 13 февраля 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялась встреча и. о. замминистра иностранных дел Одиссея Бигвава с сопредседателями Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье – сопредседателем от ООН Джихан Султаноглу, сопредседателем от ЕС Магдаленой Гроно и сопредседателем от ОБСЕ Кристофом Эрнст Спати.

С абхазской стороны во встрече приняли участие сотрудники МИД Абхазии, участники Дискуссий Лаша Авидзба и Артур Гагулия.

Одиссей Бигвава, сказав, что встреча проходит в преддверии выборов президента Республики Абхазия, отметил, что граждане страны настроены укреплять независимость Абхазии, а также развивать отношения с главным союзником и гарантом безопасности Абхазии – Российской Федерацией.

Ключевой темой встречи стало обсуждение повестки предстоящего 63-го раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и актуальных вопросов региональной безопасности.

В ходе беседы абхазской стороной было подтверждено приоритетное значение заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией.

В рамках встречи особое внимание стороны уделили вопросу возобновления деятельности Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в г. Гал, а также факторам, препятствующим реализации намерений сторон по возобновлению деятельности МПРИ.

Проведение 63-го раунда намечено на 4-5 марта 2025 года.