Решением суда первой инстанции от 06.12.2024 г. исковые требования ООО СП «СухумГЭС» удовлетворены, признано право собственности на линии электропередач, расположенные в Сухумском районе. Представители Администрации Сухумского района и РУП «Черноморэнерго» против исковых требований не возражали, решение в установленном законом порядке не обжаловали.

Сухум. 13 февраля 2025. Абхазия-Информ. В связи с информацией о незаконности решения Арбитражного суда по передаче в собственность ООО «СухумГЭС» линии электропередач Арбитражный суд сообщает:

Законодательство Республики Абхазия предусматривает различные виды пересмотра судебных актов. Судебные акты признаются законными до тех пор, пока они не будут отменены в установленном законом порядке. Обязательность судебного акта не лишает заинтересованных лиц возможности обратиться в суд за защитой нарушенных прав, свобод и законных интересов. Решение суда первой инстанции о признании права собственности на линии электропередач за ООО СП «СухумГЭС» никем не обжаловано.

Законодатель на основе принципов правовой определенности и справедливого судебного разбирательства, несовместимого с ошибочным судебным актом, установил порядок обжалования судебных актов.

В связи с этим считаем, некорректными и преждевременными публичные высказывания должностных лиц о незаконности решения Арбитражного суда. Призываем относиться с высокой долей ответственности к формулировкам и публичным комментариям подобного характера.

Независимость судебной власти является важным конституционным принципом осуществления правосудия в Республике Абхазия. Взаимодействие судов с другими ветвями государственной власти не может происходить с нарушением этого принципа. Призываем должностных лиц поддерживать и уважать конституционный принцип независимости правосудия.