ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ УТВЕРДИЛО СОСТАВ СУХУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Первый вопрос был связан с назначенными на 6 апреля выборами депутатов в органы местного самоуправления. Председатель Собрания Дмитрий Осия сообщил, что в соответствии законом «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Абхазия» необходимо в течение 10 дней сформировать состав городской избирательной комиссии.

Сухум. 13 февраля 2025. Абхазия-Информ. На первом в новом году заседании Сухумского городского Собрания были рассмотрены четыре вопроса.

По предложению Осия, депутаты рассмотрели представленные кандидатуры для утверждения состава избиркома. Он отметил, что многие из них уже имеют опыт работы в избиркоме, который позволит организовать и провести выборы депутатов следующего созыва Сухумского городского Собрания.

Депутаты единогласно проголосовали за утверждение состава городской избирательной комиссии из 9 человек.

Членами избиркома стали: Матуа Астамур Гивиевич, Цаава Лана Будовна, Джапуа Алмас Северианович, Цуцура Валентина Мироновна, Квициния Автандил Даурович, Джинджолия Аслан Раулиевич, Айба Элгуджа Викторович, Квеквескири Тимур Омарович и Эшба Даур Теймуразович.

Далее было рассмотрено письмо президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа, который предложил включить археолога Гарика Анатольевича Сангулия в состав Общественной комиссии, созданной при городском Собрании. Комиссия по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установлению мемориальных досок в городе была создана в апреле 2022 года. С тех пор переименование улиц, установление мемориальных досок происходит только по согласованию с Общественной комиссией, которую возглавляет директор Абхазского института гуманитарных исследований АНА Арда Ашуба.

Председатель Собрания Дмитрий Осия, отметил, что в прошлом году ушел из жизни известный абхазский археолог, историк, кавказовед, доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии наук Абхазии Олег Бгажба, который был членом этой общественной комиссии. Поэтому Собрание обратилось к президенту АНА, который предложил включить в её состав Гарика Сангулия.

«Гарик Анатольеви, как начальник Госуправления охраны историко-культурного наследия, а также как преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии АГУ, владеет огромными знаниями и опытом, которые необходимы для успешной работы данной комиссии», – подчеркнул Осия.

Депутаты Собрания единогласно приняли решение и по этому вопросу повестки дня.

Затем депутаты приступили к рассмотрению письма главы администрации Сухума Беслана Эшба об увековечении памяти Мекти Амичба.

Дмитрий Осия представил коллегам гостей, участников обсуждения вопроса: поэта, общественного деятеля, доктора филологических наук, академика Владимир Зантария, Героя Абхазии Апполона Гургулия и других родственников Мекти Амичба. Осия отметил, что эта инициатива Владимира Зантария нашла поддержку у руководства города, АбИГИ, Общественной комиссии при горсобрании по установлению мемориальных досок.

Апполон Гургулия и Владимир Зантария рассказали о жизненном пути Мекти Амичба.

Апполон Гургулия рассказал, что в 1931 году, когда Абхазию хотели включить в состав Грузии, Мекти отказался в дальнейшем состоять в компартии, которая предает интересы Абхазии. Такое в те годы не прощалось. Через несколько лет его арестовали. Он также отметил, что дорога через села Очамчырского района, которая в период Отечественной войны народа Абхазии была спасением для всех, кто жил и воевал в Восточной части Абхазии, была построена именно под руководством Мекти Амичба.

Рассказывая о Мекти Сааткериевиче Амичба как о человеке незаурядных организаторских способностей, Владимир Зантария подчеркнул, что это известный государственный деятель, соратник Нестора Лакоба и Ефрема Эшба, один из организаторов киаразовского движения, в 30-е годы прошлого века - начальник управления шоссейных дорог Абхазии. Мекти Сааткериевич был арестован в 1936 году по сфабрикованному НКВД Грузии обвинению и впоследствии расстрелян. И лишь в 1955 года он был реабилитирован.

Владимир Зантария сообщил, что Мекти Амичба проживал в Сухуме, в доме №37 по ул. Генерала Агрба (быв. Шотландская). Поэтому он попросил депутатов принять решение об увековечении памяти Мекти Амичба, установив мемориальную доску на этом доме.

Внучатый племянник Мекти Амичба Дмитрий Амичба поблагодарил инициаторов увековечения памяти брата его дедушки. Он подчеркнул, что Мекти Сааткериевич уделял огромное внимание талантливым детям, помогал им получать достойное образование пользуясь своими возможностями.

Дмитрий Осия в свою очередь поблагодарил присутствующих за участие в заседании и обращаясь к коллегам сказал, что увековечивание памяти такого заслуженного человека хорошо скажется на подрастающем поколение, которое должно знать исторических героев и предложил коллегам проголосовать за установление мемориальной доски на доме, где жил Мекти Амичба.

По предложению депутата Романа Кутарба в повестку дня был включен вопрос о повторном вынесении недоверия начальнику отдела градостроительного регулирования и архитектуры Светлане Шаменковой. Предложение Кутарба озвучил его коллега Лаша Зарандия. Депутаты заявили, что несмотря на предыдущее решение Собрания Шаменкова продолжает работать, представляет Сухум на различных мероприятиях за пределами республики.

«Столица Абхазии хаотично застраивается, в том числе ее историческая центральная часть, при этом нет предложений о благоустройстве парков, скверов, площадей. Меня как горожанина это не устраивает», – отметил Лаша Зарандия.

После обсуждения вопроса было принято решение согласно регламенту работы Собрания провести тайное голосование.

Из 14 депутатов 10 проголосовали за повторное выражение недоверия начальнику отдела градостроительного регулирования и архитектуры Светлане Шаменковой.

Ст. 16 закона «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» гласит: «…в случае если Собрание в течение 6 месяцев повторно выразит недоверие должностным лицам, на назначение которых оно дает согласие в соответствии с настоящим Законом, министр внутренних дел и глава администрации города, района, города в районе в срок, не превышающий 30 дней, должны освободить их от занимаемой должности».

Об этом сообщает пресс-служба Сухумского городского собрания.