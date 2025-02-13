ЦИК ЗАКРЫЛА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ТУРЕЦКОЙ САКАРЬЕ

Сухум. 13 февраля 2025. Абхазия-Информ. На основании письма, поступившего в Центральную избирательную комиссию от полномочного представителя Республики Абхазия Ибрагима Авидзба о невозможности открытия избирательного участка для проведения голосования по выборам президента Республики Абхазия, назначенных на 15 февраля 2025 г., ЦИК 13.02.2025 г. приняла решение закрыть избирательный участок по выборам президента Республики Абхазия, образованный Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия в г. Сакарья Турецкой Республики.