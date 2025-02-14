ЛАША АШУБА ПРИНЯЛ МЕЖДУНАРОДНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ СЕРГЕЯ БАБУРИНА

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба принял депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации I, II и IV созывов, доктора юридических наук, профессора Сергея Бабурина, который будет участвовать в выборах президента Абхазии в качестве независимого наблюдателя.

Приветствуя Сергея Бабурина, спикер отметил его огромный вклад в становление и развитие Абхазии, в «процессы, связанные с периодом до признания, периодом перед признанием и периодом после признания».

Ашуба напомнил об участии Бабурина в ключевых электоральных процессах, в том числе в переговорном процессе по преодолению кризиса 2004 года.

«Надеемся, на этот раз выборная кампания пройдет спокойно и стабильно. Мы в этом уверены», – заверил он.

Ашуба отметил, что Сергей Бабурин для Абхазии – «легендарная личность», с его именем связаны имена Владислава Григорьевича Ардзинба, Сергея Васильевича Багапша и других руководителей республики. Кроме того, Бабурин является иностранным членом абхазской Академии наук и вносит значимый вклад в общение научных кругов двух стран.

«Знаем особенную вашу связь с Абхазским государственным университетом. В Абхазии вас знают, любят и, конечно же, чтят. Мы очень рады, что в этот раз вы нашли возможность поучаствовать в качестве наблюдателя в наших выборах», – сказал Лаша Ашуба.

Со своей стороны, Сергей Бабурин поблагодарил спикера за теплые слова и подчеркнул, что Абхазия занимает особо место в его сердце. Выразив свою искреннюю любовь к замечательным людям, героическому народу Абхазии, он высказал пожелание, чтобы президентские выборы 2025 года прошли в обстановке максимальной консолидации народа страны.

«Очень надеюсь, что при всех избирательных спорах, абхазскому обществу удастся консолидироваться сегодня, ибо вызовы перед Абхазией, перед Россией очень серьезные. Я бы также очень хотел, чтобы в Абхазии не формировалась традиция свержения президентов до истечения срока их полномочий. Уже трех президентов подряд свергли, думаю – хватит. Наверное, уже надо останавливать эту тенденцию. Выборы – это альтернативы, предлагаемые в развитии разными кандидатами. Я за то, чтобы максимально соблюдались действующие в Абхазии законы, Конституция. Спасибо, что нашли возможность принять меня», – заключил Бабурин.

Лаша Ашуба, в свою очередь, подтвердил, что очень важно, чтобы эта выборная кампания прошла спокойно.

«Мы не имеем права порождать дестабилизацию. Это отражается на наших соседях, на наших старших друзьях в Российской Федерации, и нам это не нужно. Каждый такой процесс откатывает нас назад. Поэтому мы будем стараться, чтобы все прошло в рамках закона. И тогда, наверное, все участники этого выборного процесса признают результаты выборов. И мы продолжим свое стабильное развитие. Насколько оно будет интенсивным, покажет время. Для меня большая честь принимать вас сегодня», – сказал он.

Депутат Фазлыбей Авидзба, ранее неоднократно встречавшийся с Бабуриным, обратился к нему со словами благодарности: «Я знаю ваше отношение и отношение первого Президента к вам. Ваш вклад в становление республики и в то время, когда были боевые действия, неоценим. Я знаю, как вы отстаивали интересы нашего государства, будучи депутатом, за что вам большое спасибо. Мы всегда рады видеть вас. Вы очень уважаемый и почетный гражданин нашей республики».

Депутат Парламента Галуст Трапизанян подчеркнул, что Сергей Бабурин всегда в самые важные для страны моменты находится с народом Абхазии.

«За это мы вас благодарим и всегда рады вас видеть. Добро пожаловать к себе домой!» – заключил он.