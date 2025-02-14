 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЛАША АШУБА ПРИНЯЛ МЕЖДУНАРОДНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ СЕРГЕЯ БАБУРИНА

Новости Пятница, 14 февраля 2025 20:51
Оцените материал
(0 голосов)
ЛАША АШУБА ПРИНЯЛ МЕЖДУНАРОДНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ СЕРГЕЯ БАБУРИНА

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба принял депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации I, II и IV созывов, доктора юридических наук, профессора Сергея Бабурина, который будет участвовать в выборах президента Абхазии в качестве независимого наблюдателя.

Приветствуя Сергея Бабурина, спикер отметил его огромный вклад в становление и развитие Абхазии, в «процессы, связанные с периодом до признания, периодом перед признанием и периодом после признания».

Ашуба напомнил об участии Бабурина в ключевых электоральных процессах, в том числе в переговорном процессе по преодолению кризиса 2004 года.

«Надеемся, на этот раз выборная кампания пройдет спокойно и стабильно. Мы в этом уверены», – заверил он.

Ашуба отметил, что Сергей Бабурин для Абхазии – «легендарная личность», с его именем связаны имена Владислава Григорьевича Ардзинба, Сергея Васильевича Багапша и других руководителей республики. Кроме того, Бабурин является иностранным членом абхазской Академии наук и вносит значимый вклад в общение научных кругов двух стран.

«Знаем особенную вашу связь с Абхазским государственным университетом. В Абхазии вас знают, любят и, конечно же, чтят. Мы очень рады, что в этот раз вы нашли возможность поучаствовать в качестве наблюдателя в наших выборах», – сказал Лаша Ашуба.

Со своей стороны, Сергей Бабурин поблагодарил спикера за теплые слова и подчеркнул, что Абхазия занимает особо место в его сердце. Выразив свою искреннюю любовь к замечательным людям, героическому народу Абхазии, он высказал пожелание, чтобы президентские выборы 2025 года прошли в обстановке максимальной консолидации народа страны.

«Очень надеюсь, что при всех избирательных спорах, абхазскому обществу удастся консолидироваться сегодня, ибо вызовы перед Абхазией, перед Россией очень серьезные. Я бы также очень хотел, чтобы в Абхазии не формировалась традиция свержения президентов до истечения срока их полномочий. Уже трех президентов подряд свергли, думаю – хватит. Наверное, уже надо останавливать эту тенденцию. Выборы – это альтернативы, предлагаемые в развитии разными кандидатами. Я за то, чтобы максимально соблюдались действующие в Абхазии законы, Конституция. Спасибо, что нашли возможность принять меня», – заключил Бабурин.

Лаша Ашуба, в свою очередь, подтвердил, что очень важно, чтобы эта выборная кампания прошла спокойно.

«Мы не имеем права порождать дестабилизацию. Это отражается на наших соседях, на наших старших друзьях в Российской Федерации, и нам это не нужно. Каждый такой процесс откатывает нас назад. Поэтому мы будем стараться, чтобы все прошло в рамках закона. И тогда, наверное, все участники этого выборного процесса признают результаты выборов. И мы продолжим свое стабильное развитие. Насколько оно будет интенсивным, покажет время. Для меня большая честь принимать вас сегодня», – сказал он.

Депутат Фазлыбей Авидзба, ранее неоднократно встречавшийся с Бабуриным, обратился к нему со словами благодарности: «Я знаю ваше отношение и отношение первого Президента к вам. Ваш вклад в становление республики и в то время, когда были боевые действия, неоценим. Я знаю, как вы отстаивали интересы нашего государства, будучи депутатом, за что вам большое спасибо. Мы всегда рады видеть вас. Вы очень уважаемый и почетный гражданин нашей республики».

Депутат Парламента Галуст Трапизанян подчеркнул, что Сергей Бабурин всегда в самые важные для страны моменты находится с народом Абхазии.

«За это мы вас благодарим и всегда рады вас видеть. Добро пожаловать к себе домой!» – заключил он.

Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЛАША АШУБА ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.