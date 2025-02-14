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Абхазия Информ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЦИК АБХАЗИИ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

Новости Пятница, 14 февраля 2025 20:54
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЦИК АБХАЗИИ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

Сухум. 14 февраля 2025. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме приступил к работе Международный пресс-центр Центризбиркома.

Председатель ЦИК Дмитрий Маршан приветствовал международных наблюдателей и журналистов, пришедших на церемонию открытия пресс-центра и сказал: «Надеюсь, что у вас останутся положительные впечатления от выборного процесса. Мы рассчитываем на хорошие отзывы, но и на правдивую информацию о том, где у нас есть какие-то упущения».

Он сообщил, что в Абхазии образовано 152 избирательных участка, объединенных в 35 избирательных округов:

В Сухуме – 9 избирательных округов и 25 участков;

в Гагрском районе – 5 округов и 29 участков;

в Гудаутском районе – 7 округов и 31 участок;

в Сухумском районе – 2 округа и 8 участков;

в Гулрыпшском районе – 3 округа и 16 участков;

в Очамчырском районе – 6 округов и 33 участка;

в Ткуарчалском районе – 2 округа и 8 участков;

в Галском районе – 1 округ и 2 участка.

Два экстерриториальных избирательных участка открылись в России – в городах Москве и Черкесске.

«Хотелось бы отметить, что эти два участка на территории Российской Федерации были открыты с момента признания суверенитета и независимости Республики Абхазия Россией», – сказал председатель ЦИК.

В основной список избирателей внесено 134 тыс. 500 человек.

Дмитрий Маршан сообщил, что в Абхазию прибыло до 100 международных наблюдателей из 25 стран.

«К нам приехали представители Австрии, Аргентины, Бангладеш, Боливии, Гватемалы, Германии, Греции, Доминиканской Республики, Ирана, Испании, Италии, Колумбии, Кыргызской Республики, Мексики, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Корея, Республики Южная Осетия, Российской Федерации, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Танзании, Туниса, Узбекистана, Франции, Чили, Эфиопии. Многие из них не первый раз посещают Абхазию в качестве международных наблюдателей», – с казал Маршан.

15 февраля пресс-центр будет работать с 08:00 до 22:00. В течение дня ЦИК будет объявлять информацию о явке и ходе избирательного процесса.

Предварительные итоги голосования планируется сообщить в воскресенье, 16 февраля, в 12:00.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 14 февраля 2025 21:07

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